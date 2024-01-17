В Москве ожидаются небольшой снег и до минус 10 градусов

Атмосферное давление в столице составит примерно 739 мм ртутного столба

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег, гололедица и температура до минус 10 градусов прогнозируются в Москве в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 8-10 градусов мороза, в ночь на четверг - до минус 18 градусов.

Ветер западный, 7-12 м/с. Атмосферное давление составит примерно 739 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура воздуха будет колебаться в пределах минус 12 - минус 7 градусов. В ночь на четверг столбики термометров местами могут опуститься до отметки минус 21 градус.