17 января, 03:29
Военная операция на Украине

На Чукотке участники СВО смогут воспользоваться бесплатным зубопротезированием

Мера поддержки также предполагает единовременную компенсацию расходов, но не более 30 тыс. рублей

ТАСС, 17 января. Участники специальной военной операции с Чукотки теперь смогут воспользоваться услугой по бесплатному зубопротезированию, сообщили ТАСС в департаменте социальной политики округа.

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"В округе расширили меру поддержки по бесплатному зубопротезированию. Теперь ей могут воспользоваться ветераны боевых действий и участники специальной военной операции. Работы по изготовлению, ремонту и установке зубных протезов должны быть проведены в медицинских организациях, расположенных на Чукотке, - в Чукотской окружной больнице и ее филиалах. Также введенная мера поддержки предполагает единовременную компенсацию фактически произведенных расходов, но не свыше 30 тыс. рублей, по изготовлению, установке и ремонту зубных протезов в медорганизациях, расположенных за пределами округа", - сообщили в профильном департаменте.

Ранее депутаты окружной думы расширили перечень лиц, имеющих право на бесплатные земельные участки. В него вошли военнослужащие, добровольцы, лица, проходящие службу в войсках национальной гвардии РФ, участвующие в специальной военной операции, и члены их семей. Также на Чукотке мобилизованным гражданам и добровольцам компенсируют 100% расходов на услуги ЖКХ. Члены их семей могут бесплатно научиться водить автомобиль, получить бесплатную юридическую помощь. Студентам - детям мобилизованных - оплачивают проживание в общежитиях вузов и ссузов, члены семей освобождены от оплаты услуг детских садов. Получившим ранение полагается единовременная поддержка в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей. Семьям погибших в спецоперации выплатят 3 млн рублей. Меры поддержки регионального уровня предоставляются в дополнение к федеральным. 

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РоссияЧукотский автономный округВоенная операция на Украине