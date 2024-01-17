На Чукотке участники СВО смогут воспользоваться бесплатным зубопротезированием

Мера поддержки также предполагает единовременную компенсацию расходов, но не более 30 тыс. рублей

ТАСС, 17 января. Участники специальной военной операции с Чукотки теперь смогут воспользоваться услугой по бесплатному зубопротезированию, сообщили ТАСС в департаменте социальной политики округа.

"В округе расширили меру поддержки по бесплатному зубопротезированию. Теперь ей могут воспользоваться ветераны боевых действий и участники специальной военной операции. Работы по изготовлению, ремонту и установке зубных протезов должны быть проведены в медицинских организациях, расположенных на Чукотке, - в Чукотской окружной больнице и ее филиалах. Также введенная мера поддержки предполагает единовременную компенсацию фактически произведенных расходов, но не свыше 30 тыс. рублей, по изготовлению, установке и ремонту зубных протезов в медорганизациях, расположенных за пределами округа", - сообщили в профильном департаменте.

Ранее депутаты окружной думы расширили перечень лиц, имеющих право на бесплатные земельные участки. В него вошли военнослужащие, добровольцы, лица, проходящие службу в войсках национальной гвардии РФ, участвующие в специальной военной операции, и члены их семей. Также на Чукотке мобилизованным гражданам и добровольцам компенсируют 100% расходов на услуги ЖКХ. Члены их семей могут бесплатно научиться водить автомобиль, получить бесплатную юридическую помощь. Студентам - детям мобилизованных - оплачивают проживание в общежитиях вузов и ссузов, члены семей освобождены от оплаты услуг детских садов. Получившим ранение полагается единовременная поддержка в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей. Семьям погибших в спецоперации выплатят 3 млн рублей. Меры поддержки регионального уровня предоставляются в дополнение к федеральным.