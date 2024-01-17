На Сахалине предупредили об опасной ледовой обстановке

Спасатели просят граждан не выходить на лед

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 января. /ТАСС/. Спасатели объявили предупреждение об опасной ледовой обстановке на Сахалине. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе агентства по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Сахалинской области.

"18 января выходить на лед опасно", - сообщили в агентстве, добавив, что единственным местом с устойчивым припаем сейчас является один участок в заливе Мордвинова на удалении 500 м от берега.

В зимнее и весеннее время на Сахалине на подледную рыбалку ежедневно выходит большая часть населения. В дни опасной ледовой обстановки спасателям приходится снимать с оторванных льдин сотни человек, есть случаи гибели рыбаков-любителей.