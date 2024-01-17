В Москве проруби для крещенских купаний подготовят в 11 парках

Специалисты Роспотребнадзора проверили водоемы на предмет безопасности дна и качества воды

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Проруби с освященной водой для крещенских купаний подготовят в 11 парках Москвы, сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

"Для горожан оборудуют безопасные сходы к воде, поручни для спуска и подъема, а также теплые помещения и шатры, где можно будет переодеться и согреться <...>. В этом году проруби подготовят на 11 парковых и природных территориях. Крещенские купания пройдут 18 и 19 января", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что следить за безопасностью горожан будут спасатели, полицейские и медработники. Все водоемы проверили специалисты Роспотребнадзора на предмет безопасности дна и качества воды. К майнам пригласят священнослужителей - они проведут праздничный молебен и освятят воду. В частности, в парке "Сокольники" крещенские купания пройдут на Нижнем Майском пруду (Олений пруд №5), где будут организованы две майны, купания начнутся в 21:30 18 января и продолжатся 19 января.

Купания в парке "Фили" организуют на набережной и в акватории Москвы-реки возле поисково-спасательной станции "Кунцево", окунуться в прорубь можно будет с 18:00 18 января до 18:00 19 января. В парке "Северное Тушино" две майны оборудуют неподалеку от пляжа в акватории Химкинского водохранилища. Еще две проруби подготовят на территории зоны отдыха "Левобережье", в музее-заповеднике "Царицыно" майны подготовят на Верхнем Царицынском пруду. Прорубь в усадьбе Воронцово появится на Большом Воронцовском пруду у малого пирса.

Шесть прорубей подготовят в зоне отдыха "Борисовские пруды", их обустроят неподалеку от центрального пляжа. Также купели будут организованы в ландшафтном парке "Митино", в Терлецком лесопарке на Ольховом пруду, на территории памятника природы "Серебряный бор", в природно-историческом парке "Покровское-Стрешнево". Юные москвичи, не достигшие совершеннолетия, смогут принять участие в крещенских купаниях в сопровождении взрослых.

"С собой всем посетителям следует взять полотенце, купальный костюм и нескользящие сланцы. Также пригодятся халат, сменная одежда, шерстяные носки и шапка: после выхода из воды и переодевания теплые сухие вещи помогут согреться и уберегут от простуды", - добавили в пресс-службе.