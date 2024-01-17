РФ передала Шри-Ланке более 130 тонн подсолнечного масла в качестве гуманитарной помощи

За прошлый год Москва направила в республику 350 тонн этого продукта

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 января. /ТАСС/. Россия передала Шри-Ланке свыше 130 тонн рафинированного подсолнечного масла в качестве гуманитарной помощи в рамках вклада РФ во Всемирную продовольственную программу. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС руководитель пресс-службы посольства РФ в островном государстве Александр Ивин.

По его словам, это вторая за последние полгода гуманитарная помощь из России для Шри-Ланки и первая в 2024 году. "Мы начинаем этот год с такого знаменательного события - передачи очередной партии рафинированного подсолнечного масла народу Шри-Ланки. Россия является активным участником Всемирной продовольственной программы. На этот раз Шри-Ланка получила 131 тонну подсолнечного масла", - сказал Ивин.

Он напомнил, что в сентябре 2023 года Москва передала народу острова более 350 тонн подсолнечного масла, обогащенного витаминами A и D. В торжественной церемонии передачи гуманитарной помощи принял участие посол РФ в республике Леван Джагарян. Он отметил, что эта акция - еще один пример стремления России оказать положительное влияние на жизнь наиболее нуждающихся стран. В мероприятии также участвовали должностные лица Шри-Ланки и российские дипломаты.

"Растительное масло - важный пищевой продукт в рационе жителей Шри-Ланки, поэтому ланкийская сторона выразила глубочайшую признательность правительству Российской Федерации. Масло теперь будет распределено по разным регионам островного государства и передано нуждающимся", - указал Ивин.