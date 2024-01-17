В аэропорту Казани из-за непогоды задержали 16 авиарейсов

Самолеты на вылет и прилет в Стамбул отменили

ТАСС, 17 января. Ветер и метель стали причиной задержки 16 авиарейсов в аэропорту Казани. Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта.

Так, прилет рейса Казань - Томск задерживается на 11 часов, расчетное время прибытия по местному времени - 17:15 (21:15 мск). Также задерживаются рейсы на вылет в Горно-Алтайск, Москву, Калининград. Ожидается прибытие из Душанбе, Худжанда, Москвы, Нового Уренгоя, Санкт-Петербурга. Отменены рейсы на вылет и прилет в Стамбул.

Ранее в ГУ МЧС по Республике Татарстан сообщали, что в регионе 17 января ожидаются ветер порывами до 25-27 м/с, метель и снег.