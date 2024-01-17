На Колыме ликвидировали более 100 несанкционированных свалок

Работа ведется по национальному проекту "Экология" по пяти направлениям

ТАСС, 17 января. Более 100 несанкционированных мест скопления отходов ликвидировали в Магаданской области. В регионе остаются еще 64 незаконные свалки, сообщила ТАСС заместитель руководителя отдела государственного экологического надзора, охраны окружающей среды и экологической экспертизы Министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области Ольга Глазунова.

"Ликвидировали поэтапно: 37 свалок, 29 свалок, 37 свалок. 3. По состоянию на 31 декабря 2023 года в регионе оставалось 64 неликвидированных несанкционированных свалок", - рассказала она.

По информации областных властей, подсчет в регионе ведется с 2020 года. Данные по 2023 году будут уточнены до 25 января после получения сведений от органов местного самоуправления.

Работа по ликвидации несанкционированных свалок ведется по национальному проекту "Экология" по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии. Некоторые задачи нацпроекта, рассчитанного на период 2019-2030 годов, продлен до 2030 года. Предполагается создание устойчивой системы обращения с отходами, снижение в два раза опасного загрязнения воздуха, ликвидация наиболее опасных свалок и оздоровление Волги, Байкала и других водоемов.