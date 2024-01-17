Собянин рассказал о самых популярных виртуальных лабораториях МЭШ

Мэр Москвы отметил, что общее число обращений к виртуальным инструментам превысило 4,4 млн

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Самой популярной виртуальной лабораторией Московской электронной школы (МЭШ) стала "Черчение". Ее посетили более 124,5 тыс. раз, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге

"Лабораторию "Черчение" ученики 7-9-х классов в этом году уже посетили более 124,5 тыс. раз. В виртуальном пространстве они обучаются основам черчения и построению чертежей различной сложности, используя те же инструменты и приемы, которые применяются для черчения на бумаге", - написал мэр.

Он отметил, что виртуальные лаборатории дают возможность проводить и повторять различные эксперименты онлайн. "[Это] хороший способ понять изучаемый материал и расширить знания за пределами школьной программы", - уточнил Собянин.

Среди других популярных виртуальных лабораторий мэр выделил "МЭШ.Информатика" для учащихся 5-11-х классов (88 тыс. обращений), "Моделирование роботов" для учащихся 7-11-х классов (65,2 тыс.), "Математический конструктор" для обучающихся в 5-11-х классах (60 тыс.), а также "3D-моделирование. Силаэдр" для школьников из 6-9-х классов (27 тыс.).

Мэр добавил, что общее число обращений к виртуальным инструментам превысило 4,4 млн, в том числе свыше 400 тыс. в этому учебном году. Он также напомнил, что первая виртуальная лаборатория МЭШ открылась в 2019 году. Сейчас в распоряжении школьников находится 42 лаборатории по семи школьным предметам.

"Московская электронная школа" - совместный проект столичных департамента образования и науки и департамента информационных технологий, реализуемый с 2016 года. Это единая цифровая образовательная платформа для учеников, учителей и родителей. Среди основных сервисов МЭШ - библиотека учебных материалов, электронный журнал, электронный дневник, "Москвенок" и "Портфолио учащегося".