На Хайнане 26-29 марта пройдет Боаоский азиатский форум

Главной темой форума будет "Азия и мир: общие вызовы, общая ответственность"

ХАЙКОУ /Китай/, 17 января. /ТАСС/. Боаоский азиатский форум (БАФ) пройдет с 26 по 29 марта 2024 года в южной провинции Китая Хайнань. Об этом заявил генеральный секретарь форума Ли Баодун.

"Боаоский азиатский форум в 2024 году планируется провести с 26 по 29 марта в Боао в южной китайской провинции Хайнань. В настоящее время подготовительная работа по организации форума ведется стабильным и упорядоченным образом", - приводит его слова газета "Хайнань жибао".

Главной темой форума этого года будет "Азия и мир: общие вызовы, общая ответственность". Мероприятия будут проходит по четырем ключевым направлениям: "Мировая экономика", "Научно-технические инновации", "Социальное развитие" и "Международное сотрудничество".

На полях форума также пройдет серия тематических мероприятий, среди которых форум по здравоохранению, конференция по науке, технике и инновациям, форум по зеленому развитию городов и другие дискуссии.

Форум в Боао проводится регулярно с 2001 года и насчитывает около 30 стран-участниц (государства Азиатско-Тихоокеанского региона). БАФ называют "Восточным Давосом" - это крупная площадка для подписания важных соглашений, согласования позиций между представителями деловых и правительственных кругов стран Азии и прочих регионов мира. Власти Китая уделяют его развитию большое внимание и рассматривают этот механизм в качестве эффективного инструмента мягкой дипломатии, который способствует активизации и укреплению международных контактов Пекина.