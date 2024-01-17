МЧС РФ доставит еще 30 тонн гуманитарной помощи жителям Газы

Сбор помощи состоялся по инициативе правительства Башкортостана

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. МЧС России доставит жителям сектора Газа еще 30 тонн гуманитарной помощи, сообщается в Telegram-канале МЧС.

"Самолет Ил-76 чрезвычайного ведомства вылетел в аэропорт города Эль-Ариш с очередной партией груза. Гуманитарная помощь будет доставлена на территорию Арабской Республики Египет и передана представителям египетского общества Красного Полумесяца, которые перенаправят ее в сектор Газа", - говорится в сообщении.

Сбор помощи состоялся по инициативе правительства Республики Башкортостан.

Всего с начала гуманитарной миссии 18 рейсами МЧС России для населения Газы доставлено около 420 тонн продуктов питания, лекарств, одежды и других предметов первой необходимости, добавили в ведомстве.