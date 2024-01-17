В Москве приступили к аэрации водоемов для поддержания жизнедеятельности их обитателей

Для работ подготовили свыше 300 аэрационных ящиков, мобильные компрессорные установки и ручные коловороты

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Работы по аэрации - насыщению кислородом - прудов начались в Москве для поддержания жизнедеятельности водных обитателей, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к работам по аэрации прудов. Процесс представляет собой насыщение воды кислородом в период холодного времени года - это нужно для поддержания жизнедеятельности водных обитателей. Работы продлятся до схода сплошного ледяного покрова весной", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для работ подготовили более 300 аэрационных ящиков, мобильные компрессорные установки и ручные коловороты. Каждую пробуренную лунку накрывают деревянным аэрационным ящиком красного цвета, что помогает оперативно найти лунку, избежать ее быстрого замерзания, а также защищает граждан, которые могут не заметив лунку попасть в воду.

Инспекция городских водоемов усиливается, если толщина ледового покрова на них достигает свыше 10 см. В сильные морозы начинается принудительная искусственная аэрация. Так, с помощью компрессорной установки шлангом под лед нагнетается кислород. За этим следят подразделения ГУП "Мосводосток", обслуживающие 270 прудов. В прошлом году специалисты ежедневно работали на 257 водоемах столицы.