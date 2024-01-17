"Автодор" рекомендовал отложить поездки по трассе М-12 из-за непогоды

В регионе 17 января ожидаются ветер порывами до 25-27 м/с, метель и сильный снег

ТАСС, 17 января. "Автодор" рекомендовал на сутки отложить дальние поездки по М-12, движение по участку которой временно остановлено из-за непогоды. Об этом сообщается в Telegram-канале госкомпании "Автодор".

"Напомним, что из-за сильного снегопада с ветром нет движения по трассе от Канаша до Шали. <...> Просим водителей отложить в ближайшие сутки дальние поездки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по прогнозу, в ближайшие сутки ожидается до 25 см снега.

Водителям, оказавшимся на указанном участке, аварийные комиссары совместно с МЧС предоставляют необходимую помощь. "Эксплуатирующей организацией ведутся работы по ликвидации последствий стихии, задействована тяжелая техника", - говорится в сообщении.

Канаш располагается в Чувашской Республике, село Шали - в Татарстане. Ранее в ГУ МЧС по Республике Татарстан сообщали, что в регионе 17 января ожидаются ветер порывами до 25-27 м/с, метель и сильный снег. В Чувашской Республике также прогнозировалась непогода: усиление скорости ветра до 21 м/c, метель и снег.

Трасса М-12 "Восток" связывает Москву и Казань, проходит через территории Московской, Владимирской и Нижегородской областей, а также Чувашской Республики и Татарстана.