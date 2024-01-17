Центр "Фобос" прогнозирует рекордные снегопады в Москве 18 января

По данным синоптиков, сугробы вырастут на 10 см - до 44-54 см

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Центр погоды "Фобос" предупредил о рекордных снегопадах и полуметровых сугробах в Московском регионе 18 января, в Крещенский сочельник, однако на сам праздник Крещения Господня придет оттепель. Об этом сообщил ТАСС ведущий специалист центра Евгений Тишковец.

"В ночь на четверг, благодаря гребню антициклона, станет малооблачно, температура воздуха в Москве понизится до минус 15-18 градусов, в Подмосковье - до минус 15-20 [градусов] мороза. Днем скажется влияние и прохождение теплого атмосферного фронта с запада, из-за чего небо затянут многоярусные облака. После полудня, примерно с 13-14 часов зарядят обложные снегопады, которые будут идти сутки", - рассказал Тишковец.

По его данным, в результате за 24 часа четверга выпадет 10-15 мм осадков или около четверти от месячной нормы. "Возможно, что будет установлен суточный рекорд осадков для 18 января, который держится с 2013 года, когда в осадкомер попало 10 мм", - отметил синоптик.

По его словам, ветер юго-восточных румбов также усилится - до 7-12 м/с, при этом его порывы будут достигать штормовых 15-20 м/с. Закружат метели с ухудшением видимости до 500-1000 м, прогнозирует эксперт.

"Сугробы вырастут на 10 см - до 44-54 см, что в полтора раза больше положенной в середине зимы нормы. Дневная температура повысится до минус 6-9 градусов, вечером станет немного теплее. <…> В ночь на Крещение <…> снегопад перейдет в мокрый снег, а столбики термометров устремятся на штурм нулевой отметки, ожидается от минус 2 до плюс 2 градусов, но из-за ветра будет казаться, что на 4-5 градусов холоднее", - добавил синоптик.

При этом он уточнил, что, согласно статистике, за последние полвека две трети крещенских ночей стали относительно теплыми.