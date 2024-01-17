В Оренбуржье на трассе М-5 ограничили движение из-за непогоды

Запрет касается автобусов, маршрутных такси и грузовиков

ТАСС, 17 января. Ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузовиков ввели на участке федеральной трассы М-5 "Урал" в Оренбургской области из-за непогоды. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

"С 09:30 (07:30 мск) введено ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта на участке дороги М-5 "Урал" со 176-го км до 405-го км", - сообщили в управлении. Речь идет об участке между населенными пунктами Бузулук и Холодные Ключи.

Как отметили в ведомстве, ранее закрытые участки трасс также остаются недоступны для проезда. Так, на территории Северного района Оренбуржья в превентивных мерах перекрыт участок дороги с 1 194-го км по 1 251-й км. Для расчистки задействована тяжелая техника. Также дорожные работы ведутся на трассе М-5 "Урал" со 146-го км по 176-й км.

По информации управления, в регионе сильный ветер, низовая метель, обильный снегопад и ограничение видимости.