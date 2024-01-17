Праздничная программа ко Дню рождения создателя Винни-Пуха пройдет на "Солнце Москвы"

Участие во всех активностях будет бесплатным

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Мероприятия, приуроченные ко Дню рождения британского писателя, автора книг о сказочном медведе Винни-Пухе Алана Милна пройдут 20 и 21 января на колесе обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ. Гости смогут принять участие в мастер-классах, попробовать фермерский мед и угоститься тортом, сообщили ТАСС в пресс-службе аттракциона.

"Винни-Пух и Пятачок - сказочные персонажи, которых любят как дети, так и взрослые. Ко дню рождения автора и создателя Винни-Пуха мы подготовили праздничную программу для всей семьи. Ждем всех желающих смотреть мультфильмы, участвовать в песочной анимации и творческих мастер-классах, угоститься праздничным тортом, попробовать фермерский мед и прокатиться на колесе обозрения в одной кабине с Винни-Пухом и Пятачком", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что мероприятия ко Дню рождения Милна пройдут 20 и 21 января при поддержке киностудии "Союзмультфильм". Участие во всех активностях - бесплатное. Вход на колесо обозрения будет осуществляться по билетам на аттракцион.

В пресс-службе рассказали, что программа первого дня праздника пройдет с 15:00 до 17:00. Гостей познакомят с историей создания детских повестей о Винни-Пухе и с другими произведениями Милна. Вместе с педагогами студии рисования песком посетители смогут нарисовать героев "Союзмультфильма", почувствовав себя в роли художников-аниматоров. Также всех желающих приглашают посмотреть мультфильмы, принять участие в дегустации фермерского меда, угоститься сладостями и сделать памятные фотографии с Винни-Пухом, Пятачком и Лучиком - талисманом "Солнца Москвы". Сюрпризом дня станет большой именинный торт, которым угостит детей сам Винни Пух.

Отмечается, что второй день праздника, 21 января, пройдет под девизом "День объятий". Все, кто не успел прийти на праздник в субботу, смогут обнять Винни-Пуха и Пятачка. Гостей праздника также ждет викторина с подарками от "Союзмультфильма" и "Солнца Москвы". Дети создадут поделку "Подарок для Винни" и посмотрят мультфильмы. Знатоки историй про Винни-Пуха смогут выиграть плюшевые игрушки, фирменные толстовки, а также прокат на колесе обозрения со сказочными героями.

Алан Милн - британский драматург, создатель литературного героя Винни-Пуха. Он родился 18 января 1882 года. Сочинять историю о плюшевом медвежонке и его друзьях Милн начал для своего сына Кристофера Робина Милна в 1926 году. В СССР Винни-Пух получил известность благодаря пересказу Бориса Заходера, а затем и мультфильмам киностудии "Союзмультфильм".