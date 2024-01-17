Охват радиостанций холдинга "Газпром-Медиа" составил более 80 тыс. населенных пунктов РФ

Ежемесячная аудитория - около 40 млн человек

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Охват вещания радиостанций субхолдинга "ГПМ Радио" (входит в холдинг "Газпром-Медиа") по итогам 2023 года составил более 80 тыс. населенных пунктов России, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.

"В 2023 году федеральная сеть "ГПМ Радио", принадлежащая "Газпром-Медиа Холдингу", увеличилась на 65 передатчиков, еще в трех городах состоялся перезапуск "Авторадио" со сменой частоты или партнера - общий потенциальный охват превысил 30 млн новых слушателей. Теперь более 890 передатчиков покрывают сигналом радиостанций ГПМ Радио свыше 80 000 населенных пунктов страны", - говорится в сообщении.

Согласно данным Mediascope, которые приводят в субхолдинге, еженедельный охват его форматов составляет более 32 млн слушателей старше 12 лет, ежемесячная аудитория - около 40 млн человек.

Как сообщил генеральный директор "ГПМ Радио" Вадим Терещук, в 2023 году национальная сеть "Авторадио" стала крупнейшей в стране по количеству передатчиков, на федеральный уровень вышли Relax FM и Like FM, вещание распространялось и на новых территориях России.

Вице-президент Российской академии радио, заместитель генерального директора "Газпром-Медиа" Юлия Голубева также отметила, что в 2024 году субхолдинг "ГПМ Радио" продолжит запускать новые оригинальные проекты и передачи. "В 2023 году мы еще раз убедились, что радио - это один из самых любимых форматов медиа у россиян, и за ним есть будущее. Рынок радиовещания удивил всю индустрию, показав впечатляющий рост и огромный всплеск интереса у аудитории и рекламодателей", - привели ее слова в пресс-службе.