Во Владивостоке побит температурный рекорд 70-летней давности

Воздух прогрелся до плюс 4,2 градусов

ВЛАДИВОСТОК, 17 января. /ТАСС/. Температура воздуха во Владивостоке достигла нового рекорда 17 января, сообщает пресс-служба Приморского гидрометцентра. Воздух прогрелся до плюс 4,2 градусов, что на 3,9 градуса выше рекорда 70-летней давности.

"Сегодня, 17 января, во Владивостоке установлен температурный рекорд. Максимальная температура воздуха во Владивостоке была зафиксирована на отметке плюс 4,2 градуса. Предыдущий максимум на 17 января перекрыт аж на целых 3,9 градуса", - говорится в сообщении.

Уточняется, что предыдущий рекорд в краевой столице продержался 74 года с 1950 года. Тогда столбики термометров поднялись до отметки в плюс 0,3 градуса. Согласно прогнозу синоптиков, уже 18 января в Приморье вновь похолодает. Во Владивостоке температура воздуха опустится до минус 7-11 градусов.