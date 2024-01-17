В Самарской области на 13 участках дорог закрыли движение для транспорта из-за непогоды

Ориентировочное время восстановления - 18:00 мск 17 января

ТАСС, 17 января. Временное ограничение движения для всех видов транспортных средств введено на 13 участках автодорог в Самарской области, об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по региону.

"По информации ГКП "АСАДО" поступило сообщение о том, что в связи с неблагоприятными погодными условиями прекращено движение <...> на 13 участках для всех транспортных средств на автодорогах общего пользования в восьми муниципальных районах", - говорится в сообщении.

Движение прекращено с 2 по 4 км дороги "Пестравка - Марьевка - Воронцовский", с 1 по 4 км трассы "Урал - Орловка", с 1 по 3 км дороги "Урал - Нива", и с 1 по 8 км трассы "Средняя Быковка - Знаменка - Владимировка".

Ограничения введены также с 3 по 5 км дороги "Кинель-Черкассы - Урал - Александровка - Хилково - Безречье", с 5 по 17 км трассы "Отрадный - Первомайский", с 16 по 20 км дороги "Сергиевск - Челно-Вершины - Кошки - Новая Быковка - Белый Ключ - Николаевка", с 0 по 4 км трассы "Белый Ключ - Спасское" (м.р. Кошкинский).

Движения временно нет на участках с 1 по 14 км дороги "Алексеевский - Чагринка - Медведевский - Колокольцовка", с 0 по 10 км трассы "Самара - Волгоград - Куйбышевский - Встречный", с 0 по 8 км дороги "Челно-Вершины - Шентала - ж/ д разъезд Кондурча", с 0 по 2 км трассы "Клявлино - Шентала - Татарское Абдикеево", с 0 по 9 км дороги "Бузаевка - Чубовка - Урал - Муханово".

Также прекращено движение для маршрутных транспортных средств на участке с 21 по 161 км дороги "Самара - Бугуруслан".

"Ориентировочное время восстановления движения -18:00 17 января 2024 года", - говорится в сообщении.