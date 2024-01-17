Власти Москвы поддержали проведение конкурса на присуждение Макариевских премий

В 2024 году конкурс будет посвящен естественным наукам

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Власти Москвы поддержали проведение конкурса на соискание премий памяти митрополита Московского и Коломенского Макария, в 2024 году он будет посвящен естественным наукам. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы.

"Правительство Москвы выделило средства на организацию конкурса на соискание премий памяти митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова) в 2024 г. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в 2024 году состоится конкурс работ по естественным наукам. К участию в нем допускаются научные труды (монографии, оттиски статей), изданные в 2021-2024 годах, а также неопубликованные работы по трем номинациям: научные исследования в области естественных и точных наук, имеющие высокое общественное и гражданское значение, научные исследования в области рационального природопользования, экологии и охраны окружающей среды, а также методы естественных и точных наук в изучении истории Церкви, христианских древностей и культурного наследия России и славянских стран, инновационные технологии, обеспечивающие высокое качество сохранения наследия. Работы принимаются до 30 апреля.

Отмечается, что Макариевские премии являются одной из наиболее престижных отечественных наград в сфере гуманитарных наук. Они присуждались в 1884-1917 годах и после 80-летнего перерыва были возрождены в 1997 году. Учредители премий - Русская Православная Церковь, правительство Москвы и Российская академия наук. Конкурс научных трудов на присуждение Макариевских премий проводится ежегодно, чередуясь - один год по гуманитарным наукам, другой год - по естественным наукам.