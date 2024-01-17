Посол Израиля в Испании заявила о наличии антисемитизма в Европе и США

При этом Родика Радиан-Гордон полагает, что есть много людей, симпатизирующих еврейскому государству

МАДРИД, 17 января. /ТАСС/. Посол Израиля в Испании Родика Радиан-Гордон заявила о существовании антисемитизма в Европе и США на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

"Мы чувствуем себя очень изолированными, - отметила дипломат в интервью газете El Mundo. - И это также связано с той волной ненависти, которую мы испытываем во всем мире по отношению к еврейским общинам, израильским общинам, которые уже некоторое время живут в разных странах Европы, в США". "В Испании и во всей Европе существует антисемитизм, - добавила она. - И в США на данный момент тоже".

При этом посол полагает, что есть много людей, которые симпатизируют еврейскому государству. "Испанская пресса информирует [о событиях на Ближнем Востоке], но не всегда беспристрастно, и сравнительно мало видно из того, что происходит в Израиле", - считает Радиан-Гордон.

"Израильские бомбардировки не совершаются с намерением причинить вред гражданскому населению, - подчеркнула дипломат. - Мне жаль приводить такую ужасную статистику, но часть смертей произошла из-за неудачных пусков ракет и по вине ХАМАС, а не Израиля". "Среди погибших мы считаем, что есть более 9 тыс. террористов ХАМАС, - отметила она. - Это война, которая ведется на очень маленькой территории, и ее очень сложно провести хирургическим путем, хотя мы и пытаемся".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных поселений и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию в секторе. Отдельные удары наносятся и по приграничным районам Ливана и Сирии в ответ на обстрелы. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.