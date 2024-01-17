Более 20 тыс. детей посетили новый филиал "Артека" в Севастополе в 2023 году

Помимо детей, центр посетили 613 слушателей программы "Эффективное управление воспитательной деятельностью в образовательной организации"

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 января. /ТАСС/. Свыше 20 тыс. детей из 89 субъектов РФ и 57 зарубежных стран посетили детский центр "Корсунь" - филиал "Артека" в Севастополе, открытый в 2023 году по поручению президента России Владимира Путина. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Артека".

"Вот уже почти в течение года детский центр "Корсунь" одновременно принимает до 300 ребят во время их экскурсии в город-герой Севастополь, которая имеет высокий воспитательный потенциал. На сегодняшний день центр посетили 20 236 детей из 89 субъектов РФ и 57 зарубежных стран. Помимо детей, центр посетили 613 слушателей программы "Эффективное управление воспитательной деятельностью в образовательной организации" (советники директора по воспитанию)", - говорится в сообщении.

В "Артеке" уточнили, что двухдневные программы пребывания детей в "Корсуне" позволяют посетить шесть историко-культурных объектов Севастополя, включая музей-заповедник "Херсонес Таврический".

В 2023 году, в годовщину воссоединения Крыма с Россией, в Севастополе Путин подвел итоги первой очереди строительства историко-археологического парка "Херсонес Таврический". Глава государства посетил детский центр "Корсунь" (филиал "Артека") и детскую школу искусств, возведенные военными строителями по инициативе Патриаршего совета по культуре.

В октябре 2023 года правительство России по поручению президента РФ направило дополнительно 120,4 млн рублей на обеспечение работы детского центра "Корсунь" в Севастополе.

Центр был открыт в марте 2023 года. Благодаря этому проекту дети со всей страны могут прикоснуться к богатой истории древнего города Херсонеса, связывающего воедино несколько цивилизационных пластов.