AP: в нескольких крупных городах США из-за непогоды отменили занятия в школах

По данным агентства, во многих частях центральной части страны температура опустилась до минус 34,4 градуса

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Занятия отменены во вторник в школах нескольких крупных городов США, в том числе в Портленде и Чикаго. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

По его данным, во многих частях центральной части США температура воздуха опустилась до минус 34,4 градуса. Указывается, что портлендская энергетическая компания General Electric заявила о задержке восстановительных работ поврежденных линий электропередач из-за ледяного дождя. Согласно информации AP, жителям рекомендовано воздержаться от поездок на транспорте из-за наледи на дорогах и рисков падения деревьев.

Часть Соединенных Штатов столкнулась с похолоданием, сильными порывами ветра и снегопадами в выходные дни. Агентство утверждает, что в результате непогоды в стране погибли несколько человек. Сообщается о массовых отменах и задержках внутренних и международных рейсов. Так, в понедельник, согласно данным службы отслеживания рейсов FlightAware, было отменено 2 900 рейсов, говорится в публикации агентства. Согласно прогнозам, "температура станет умеренной" в середине недели, отмечает AP.