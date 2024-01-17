Проект единороссов "Моя карьера" за год помог трудоустроить более 60 тыс. россиян

Замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев сообщил, что всего в рамках проекта прошло 6 тыс. мероприятий по всей стране

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Проект "Моя карьера", который в 2023 году запустила "Единая Россия", помог в трудоустройстве уже более 60 тыс. россиян. Об этом сообщил на пресс-конференции замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.

"В мероприятиях, которые мы проводили в прошлом году, приняли участие 1 млн 200 тыс. человек, мы считаем, что непосредственно при участии нашего проекта было трудоустроено более 60 тыс. человек по всей стране. Это, на наш взгляд, хороший результат", - сказал Исаев.

По его словам, всего в рамках проекта прошло 6 тыс. мероприятий по всей стране.

Исаев сказал, что самые хорошие результаты показали Липецкая область, Чеченская Республика, Тюменская область, Удмуртская Республика. "Там нам удалось выстроить наиболее эффективное взаимодействие между партийными кадровыми центрами и центрами занятости в соответствующих регионах", - сказал Исаев.

Человек при помощи этого карьерного проекта получает возможность найти более подходящий вариант работы, одно из его направлений - организация тематических встреч с депутатами, руководителями предприятий, бизнесменами.