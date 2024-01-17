Число пользователей "Госуслуг" составило 109 млн человек к концу 2023 года

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что за 2023 год прирост составил 10,2 млн человек

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Число пользователей портала "Госуслуги" с 2019 года увеличилось в два раза, к концу 2023 года составило 109 млн человек. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках Дня цифровизации на международной выставке-форуме "Россия".

"Число пользователей портала "Госуслуг" [с 2019 года] увеличилось почти в два раза и достигло 109 млн человек", - сказал Чернышенко. Он также отметил, что за 2023 год прирост составил 10,2 млн человек.

По словам вице-премьера, в 2023 году в онлайн переведены все запланированные социально значимые услуги, а затраты на IТ превысили 540 млрд рублей против 280 млрд рублей в 2019 году. Цифровая зрелость отраслей экономики за этот период возросла с 32% до более 74%.

О форуме

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.