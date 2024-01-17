Путин поручил изучить возможность смягчения наказания за ненасильственные преступления

Внести предложения изменений в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство поручили правительству, Госдуме, Верховному суду, Генпрокуратуре при участии Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, а также Общественной палаты

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 июля изучить правоприменительную практику и подготовить предложения по возможному смягчению наказаний за ненасильственные преступления. Поручение, данное по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека в декабре, опубликовано на сайте Кремля.

До 1 июля необходимо "проанализировать правоприменительную практику по преступлениям, совершенным без применения насилия или угрозы его применения, и при необходимости представить предложения по ее совершенствованию, в том числе в части, касающейся смягчения ответственности за совершение", говорится в поручении главы государства.

Внести предложения изменений в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство поручено правительству, Госдуме, Верховному суду, Генпрокуратуре при участии Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, а также Общественной палаты.

Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев и генпрокурор Игорь Краснов.

В ходе заседания Совета по правам человека 4 декабря правозащитница Ева Меркачева поблагодарила Путина за инициативу запретить брать под стражу беременных с малолетними детьми, подозреваемых в совершении ненасильственных преступлений. Меркачева предложила распространить этот принцип на всех. Путин предложил обратиться к профильным структурами, а также кабмину и парламенту, чтобы изучить правоприменительную практику и предложить изменения в законы.