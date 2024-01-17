В Новосибирской области объем средств на постройку школ в 2024 году вырастет почти на 40%

Финансирование составит 6,1 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 17 января. /ТАСС/. Финансирование строительства образовательных организаций в Новосибирской области вырастет на 36% в 2024 году - до 6,1 млрд рублей. В течение года в регионе, где остро стоит проблема нехватки мест для школьников, планируется построить 12 школ, сообщила ТАСС министр образования области Мария Жафярова.

"На строительство объектов образования в рамках реализации национального проекта в 2024 году запланировано финансирование в размере 6,1 млрд рублей. По сравнению с 2023 годом финансирование увеличилось на 1,6 млрд рублей", - сообщила она.

Министр отметила, что в течение 2024 года в области планируется построить 12 школ проектной мощностью более 9 тыс. мест. Также за 2024-2025 годы в регионе планируется отремонтировать 36 зданий образовательных организаций. В 2023 году на территории Новосибирской области в рамках реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования проводился капитальный ремонт и оснащение 15 зданий школ.

Рост числа учащихся в регионе опережает темпы ввода общеобразовательных организаций, острой остается проблема второй смены - в 2020-2021 учебном году 76% школ в Новосибирске работали в две смены. Ранее сообщалось, что у региона есть потребность в строительстве как минимум 15 объектов на 15 тыс. мест до конца 2024 года.

Как сообщалось ранее, шесть школ в регионе строятся по концессии. Прокуратура выявила отставание в темпах работ по их возведению, а позднее в Госстройнадзоре рассказали, что фундамент трех из шести образовательных учреждений пришлось демонтировать. В конце 2023 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что сроки ввода школ переносятся с 2023 на 2024 год, объяснив срыв сроков ошибками концессионера, который решил построить фундаменты, не следуя проекту.