В Новой Москве в 2024 году введут в эксплуатацию восемь школ

Все учебные заведения реализуют инвесторы

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Инвесторы завершат строительство восьми объектов образования для более чем 9 тыс. детей на территории Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) в этом году. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Восемь новых школ появится в ТиНАО уже в этом году. Все учебные заведения реализуют инвесторы. Так, школу-гигант для 2,1 тыс. ребят возведут в Московском на территории ЖК "Переделкино Ближнее", - написал мэр.

Он добавил, что будут достроены здания в Сосенском поселении: в ЖК "Бунинские Луга" - на 1,2 тыс. мест, в ЖК "Скандинавия ЮГ" - на 800. Три школы, в каждой из которых будут учиться 1,1 тыс. детей, появятся в Московском на территории ЖК "Первый Московский Город Парк", в Филимонковском в ЖК "Середневский Лес" и в Кокошкине в ЖК "Новое Внуково".

Также в поселении Рязановском построят две школы: для 750 детей - в ЖК "Остафьево", и для 1,2 тыс. учащихся - в ЖК "Алхимово". Часть объектов инвесторы возведут по программе стимулирования создания мест приложения труда.

"В новых зданиях предусмотрены универсальные и специализированные кабинеты, спортивные залы, медиатеки и многое другое. Ребята будут получать дополнительные знания в сфере культуры и искусства, промышленного дизайна, архитектуры, компьютерной графики и моделирования", - заверил Собянин.

Всего к 2035 году планируется возвести в ТиНАО 320 новых детских садов, 170 школ, 125 объектов здравоохранения, а также порядка 100 культурно-досуговых объектов, заключил мэр.