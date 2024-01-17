Сибирский федеральный университет запустил онлайн-курс о технологиях сити-фермерства

В образовательную программу включена информация о современных технологиях выращивания овощей, зелени и микрозелени, применении вертикальных ферм в ресторанном бизнесе

ТАСС, 17 января. Сибирский федеральный университет (СФУ, Красноярск) совместно с компанией "Местные корни" запустил онлайн-курс, посвященный технологиям выращивания овощей и зелени в городских условиях с помощью вертикальных ферм и другого оборудования, говорится в сообщении, опубликованном на сайте вуза.

"В СФУ запустили первый обучающий курс для сити-фермеров. Он будет полезен всем, кто заинтересован в городском фермерстве - выращивании различных съедобных растений на вертикальных гидро- или аэропонных установках. В образовательную программу "Основы сити-фермерства для HoReCa" (гостинично-ресторанного бизнеса) вошли несколько модулей. В частности, курс включает информацию о современных технологиях выращивания овощей, зелени и микрозелени, применении вертикальных ферм в ресторанном бизнесе, оборудовании, каналах сбыта, сертификации продукции и финансовой модели городской фермы", - уточняет пресс-служба СФУ.

По словам заведующего лабораторией сити-фарминга Института гастрономии СФУ Ивана Тимофеенко, новая программа, стартующая в январе, будет интересна не только представителям бизнеса, но и производителям оборудования для городских ферм, а также студентам и другим людям, интересующимся этой сферой.

Подготовка программы стала одним из результатов работы консорциума "Гастропарк", созданного в рамках реализации программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030".

"Отрасль сити-фарминга - очень перспективное направление, которое сейчас активно развивается. К сожалению, рынок не обладает достаточным количеством квалифицированных кадров для более активного движения вперед. Наша совместная с Институтом гастрономии СФУ работа сможет дать дополнительный импульс для развития отрасли и совершить качественный скачок", - цитирует пресс-служба вуза сооснователя компании "Местные корни", специализирующейся на выращивании зелени и пряных трав для ресторанного бизнеса, Игоря Интрилигатора.