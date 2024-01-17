Путин поручил продумать более эффективное применение ИИ в расследованиях

Президент ждет доклад по этому вопросу до 1 июля

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил проанализировать применение искусственного интеллекта при расследовании преступлений и подготовить предложения по улучшению этой работы. Такой пункт содержится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

"Рекомендовать Верховному суду РФ совместно с Генеральной прокуратурой РФ, Следственным комитетом РФ, МВД и Минюстом России проанализировать практику применения технологий искусственного интеллекта при расследовании преступлений и при необходимости представить предложения по ее совершенствованию", - говорится в тексте одного из поручений.

Сделать это нужно до 1 июля 2024 года.