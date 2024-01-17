В РФ открыли более 340 женских клубов при центрах занятости

Также работают 94 молодежных клубах в 34 регионах страны, заявила замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Более 340 женских клубов и 94 молодежных клуба открыто при центрах занятости в России, сообщила замминистра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова.

"Уже в 45 субъектах РФ такое движение создано, количество растет и самих вовлеченных в проект, и точек присутствия. На начало 2023 года у нас было 17 точек [женских клубов], сейчас уже 347, в отдельных регионах практически в каждом муниципалитете такая активность развивается", - сказала она на пресс-конференции, посвященной итогам реализации проекта "Моя карьера с "Единой Россией" в 2023 году и подготовке законопроекта об основах регулирования платформенной занятости.

Мухтиярова отметила, что также уже открыто 94 молодежных клуба при центрах занятости в 34 регионах.