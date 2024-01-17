Путин поручил продлить действие концепции по сохранению памяти жертв репрессий

Речь идет о продлении на пять лет

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин распорядился правительству продлить на пять лет действие концепции по сохранению памяти жертв политических репрессий, сообщается на сайте Кремля.

"Продлить до 2029 года срок реализации Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий", - говорится в опубликованном перечне поручений главы государства по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

На встрече с членами СПЧ в декабре 2023 года Путин заявил, что политические репрессии не должны повторяться в истории страны, они нанесли огромный ущерб.

Во время встречи настоятель храма Новомучеников и исповедников Церкви Русской на Бутовском полигоне протоиерей Кирилл Каледа обратился к президенту с просьбой продлить до 2029 года действие государственной концепции по увековечению памяти жертв политических репрессий. Он пояснил, что действие документа заканчивается в конце 2023 года, при этом, несмотря на большую проделанную работу, еще не решены несколько вопросов.

Путин в ответ подчеркнул, что работа по сохранению памяти жертв репрессий должна быть продолжена.