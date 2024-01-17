На Байкале почти полностью установился ледовый покров

По информации начальника отдела гидропрогнозов Иркутского гидрометцентра Дмитрия Ломинога, толщина льда колеблется от 14 до 30 см

ИРКУТСК, 17 января. /ТАСС/. Ледовый покров почти полностью установился на Байкале, толщина льда колеблется от 14 до 30 см, сообщил журналистам начальник отдела гидропрогнозов Иркутского гидрометцентра Дмитрий Ломинога.

Нарастание толщины льда на Байкале обычно происходит до середины марта - начала апреля, максимальные значения - 100-110 см. Говоря об особенностях замерзания Байкала этой зимой, Ломинога отметил, что уже второй год подряд первым замерзает юг озера, а север - вторым. В 2024 году юг замерз на несколько дней раньше нормы, а средняя часть и северная - на несколько дней позже.

"По состоянию на 17 января, на всех метрологических постах отмечается сплошной ледостав, местами с торосами. Исключение - район Ушканьих островов, там ледяной покров неустойчивый, окончательную дату ледостава мы пока не определили, и южная часть Байкала. Юг замерз в конце декабря, а потом произошло потепление, были штормы и лед вскрылся, оказался недолговременным. Для Байкала характерны сильные ветра, и подобная ситуация, когда ледяной покров два-три дня держится, а потом вскрывается - обычное явление. Что касается толщины льда, по данным на 15 января, она составляла от 14 до 30 см. Для средней части - это около нормы, для северной - на 14-16 см ниже нормы. На юге озера измерения толщины льда не проводятся, так как ледяной покров еще не окреп", - сказал журналистам Ломинога.

Если в районе Ушканьих островов, которые находятся к северу от острова Ольхона, лед еще не окреп, то в центральной части Ольхона, в районе Хужира, сплошной ледостав установился 11 января. Толщина льда - 30 см. Лед там сформировался на несколько дней позже нормы.

Байкал входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов). Это популярное туристическое направление в России. Туризм на Байкале является круглогодичным, зимой озеро привлекает путешественников со всего мира чистым, прозрачным льдом.