Путин поручил принять меры по регламентации обязанностей и нагрузки учителей

Президент отвел срок на выполнение этой задачи до 1 июля

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал за полгода регламентировать обязанности и нагрузку учителей в школах.

"Правительству РФ совместно с Администрацией президента РФ и комиссией Государственного совета РФ по направлению "Образование" принять меры по регламентации обязанностей и учебной нагрузки учителей общеобразовательных организаций", - говорится в перечне поручений главы государства. Документ, подписанный по итогам состоявшегося 4 декабря заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), опубликован на сайте Кремля.

Путин отвел срок на выполнение этой задачи до 1 июля, назначив ответственными премьер-министра Михаила Мишустина, руководителя администрации президента Антона Вайно и губернатора Севастополя Михаила Развожаева, возглавляющего рабочую группу Госсовета.

На заседании СПЧ уполномоченный по правам ребенка в Ульяновской области Екатерина Сморода пожаловалась на чрезмерную нагрузку учителей, их дополнительные обязанности. Президент заметил, что использование информационных технологий направлено как раз на то, чтобы разгрузить учителя, дебюрократизировать его работу. Глава государства тогда обещал дать поручение рассмотреть данный вопрос.