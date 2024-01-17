В Петербурге построят новый ледокол для природоохранной службы

Работы планируется завершить в 2026 году, сообщили в пресс-службе администрации города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Второй по счету ледокол для природоохранной аварийной службы начнет работать в Санкт-Петербурге. Достроить его планируют в 2026 году, сообщила пресс-служба администрации города.

"Комитет по природопользованию заключил контракт на строительство ледокола "Нарвская застава". Работы планируется завершить в 2026 году. Новый ледокол станет вторым по счету для городской природоохранной аварийной службы. Первый - "Невская застава" - работает на страже экологической безопасности Северной столицы с 2009 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для работы в Петербурге необходимы некоторые конструктивные особенности. Например, наличие у ледокола подъемно-опускной рулевой рубки, а также складных мачты и антенн для прохода под мостами на Неве. Также на судне должна быть предусмотрена возможность размещения технологического оборудования для работ по ликвидации разливов нефтепродуктов. Поэтому опыт эксплуатации "Невской заставы" учли при заключении контракта на новый ледокол.

В навигационный период ледокол может привлекаться к ликвидации разливов нефтепродуктов и тушению пожаров на суднах и прибрежных территориях. В зимний период судно регулярно выходит для мониторинга и предотвращения скопления льда, которое может привести к затоплению прибрежных территорий.

"Невская застава" выполнила более 300 выходов в акваторию Петербурга. Благодаря его работе прекратились опасные подтопления территорий Невского и Колпинского районов со стратегически важными объектами.

"Этот ледокол сыграл решающую роль в освобождении из ледового плена застрявших судов - 12 на Неве в начале ледостава 2016 года, более 100, включая круизные, в мае 2017 года на Онежском озере, а также в проводке каравана судов по Неве в 2022 и 2023 годах. В настоящее время альтернативы ему нет. Морские ледоколы не способны выполнять специфические задачи в условиях речного льда. В связи с этим для обеспечения безопасности самого ледокола при работе во льдах необходим резерв, способный оказать помощь", - объяснили в пресс-службе.