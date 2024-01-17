Прокуратура проверит законность выдачи гражданства РФ нападавшему на прохожих в Белгороде

В ведомстве сообщили, что задержаны пять членов группы

ТАСС, 17 января. Органы прокуратуры проверяют законность получения российского гражданства 17-летним уроженцем Азербайджана, задержанным за нападения в составе группы на прохожих на улицах Белгорода. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Белгородской области.

"Инициирована проверка соблюдения требований миграционного законодательства при получении иностранцем (фигурантом резонансных уголовных дел) гражданства Российской Федерации. В рамках надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства органами власти и правоохраны", - сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых членов группы, которые нападали на прохожих на улицах Белгорода, снимали свои действия на камеру и выкладывали записи в соцсетях. Сама группа состоит из шести человек, четверо из них несовершеннолетние. Один взрослый член группы находится в розыске

Возбуждены уголовные дела по п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности), ч. 3 ст. 30, пп. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное группой лиц по мотивам национальной ненависти), а также ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). "По уголовным делам проводится весь комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление фактических обстоятельств произошедшего. Ход проверок контролируется", - добавил в региональной прокуратуре.

В следственном управлении СК РФ по региону ранее сообщали, что одним из причастных к нападениям является 17-летний выходец из Азербайджана.