В Минздраве сообщили об отсутствии в России дефицита вакцин от коклюша

Главный внештатный специалист ведомства по инфекционным болезням Владимир Чуланов назвал вакцинацию основным методом профилактики и защиты от коклюша

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Более 4 млн доз вакцины против коклюша есть в регионах РФ, их дефицит не зафиксирован. Об этом ТАСС сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням профессор Владимир Чуланов.

В среду газета "Коммерсантъ" сообщила о росте заболеваемости коклюшем в России по итогам 10 месяцев 2023 года.

"В настоящее время, по данным системы маркировки лекарств, в субъектах РФ в наличии имеется более 4 млн доз, вакцинация доступна, дефицита вакцин не наблюдается", - сказал он.

Чуланов подчеркнул, что вакцинация - это основный метод профилактики и защиты от коклюша. Высокий охват детей вакцинацией от коклюша - 95% и выше - дает возможность не только свести к минимуму число случаев тяжелого течения заболевания и его осложнений (пневмония, эмфизема легкого, бронхоэктатическая болезнь и другие), но и контролировать эпидситуацию, пояснил он. Вакцинация от коклюша проводится массово с середины 1950-х годов, это предотвратило большое число случаев заболевания и смерти от него.