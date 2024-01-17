На территории УрФО количество ЧС выросло на 30% в 2023 году

При этом на треть сократилось число пострадавших, сообщил начальник ГУ МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев

ТЮМЕНЬ, 17 января. /ТАСС/. Количество чрезвычайных ситуаций на территории Уральского федерального округа (УрФО) в 2023 году увеличилось на 30% по сравнению с 2022 годом и составило 12 случаев, при этом на треть сократилось количество пострадавших. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев на пленарном заседании Межрегионального сбора по подведению итогов деятельности территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в УрФО.

"В целом для системы РСЧС Уральского федерального округа ушедший год выдался сложным, благодаря общим усилиям нам удалось все же стабилизировать обстановку с чрезвычайными ситуациями и резонансными пожарами на территории субъектов округа, но тем не менее у нас произошло 12 чрезвычайных ситуаций - по сравнению с прошлым годом увеличение на 30%, но при этом количество пострадавших и погибших людей на этих чрезвычайных ситуациях удалось снизить на 30%", - сказал он.

Теряев отметил, что в течение 2023 года в Курганской, Свердловской и Тюменской областях произошло 14 случаев перехода ландшафтных пожаров на населенные пункты, из 13 населенных пунктов проводилась эвакуация всего населения. В результате этих ЧС один человек погиб и четверо пострадали, повреждены 367 жилых и 847 нежилых помещений, также на территории округа произошло более 25 тыс. техногенных пожаров.

Начальник департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Олег Сандаков добавил, что количество лесных пожаров на территории округа увеличилось на 23%.

"В период прохождения пожароопасного сезона 2023 года на территории земель лесного фонда Уральского федерального округа возникло 3 276 лесных пожаров на площади около 514 тыс. га, средняя площадь одного пожара в прошлом году составляла 157 га. Количество пожаров по отношению к 2022 году увеличилось на 752 или на 23% и сократилось по площади на 15% или на 88 тыс. га", - сказал он.

По данным аппарата полпреда, в 2023 году в УрФО общий ущерб от пожаров составил почти 5 млрд рублей. Причины возгораний - раннее начало пожароопасного периода и аномально высокая температура воздуха.