В Дагестане из-за сильного ветра энергетики перешли на особый режим работы

В пресс-службе филиала "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" сообщили, что пять бригад энергетиков устраняют локальные технологические нарушения

МАХАЧКАЛА, 17 января. /ТАСС/. Энергетики в Дагестане перешли на особый режим работы из-за усиления в регионе ветра с порывами до 24 м/с, сообщает пресс-служба филиала "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго".

"В связи с ухудшением метеоусловий в регионе (усиление ветра до 24 м/с) на заседании штаба по устранению последствий технологических нарушений в электросетевом комплексе Дагестана принято решение о переходе энергетиков республики в режим повышенной готовности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время пять бригад энергетиков устраняют локальные технологические нарушения на энергообъектах в регионе, вызванных непогодой.