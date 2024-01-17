Потери Курской области в оккупации во время войны составили не менее 237 тыс. человек

Следующее судебное разбирательство по делу пройдет 1 февраля

КУРСК, 17 января. /ТАСС/. Эксперты, изучив новые данные, оценили общие потери населения Курской области в современных административных границах в период ее оккупации немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками с октября 1941 года по сентябрь 1943 года на уровне не менее 237 тыс. человек, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области по итогам первого в 2024 году заседания по делу о геноциде в годы Великой Отечественной войны.

В декабре 2023 года Курский областной суд отложил разбирательство по делу о признании факта геноцида на территории Курской области в годы Великой Отечественной войны до 17 января 2024 года для уточнения количества жертв оккупационного режима на территории региона с учетом последних исследований и показаний свидетелей.

"Общие потери населения нашего региона в современных административных границах в период ее оккупации немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками с октября 1941 года по сентябрь 1943-го оцениваются экспертами в не менее 237 тыс. человек. Экспертное заключение было исследовано в судебном заседании и приобщено к материалам дела", - говорится в распространенном сообщении.

Согласно заключению, перед Великой Отечественной войной в составе Курской области находилось 66 сельских районов. В связи с изменением административно-территориального деления региона, с целью установления количества жертв оккупационного режима в современных границах, эксперты рассчитали изменения численности населения, проживавшего на территории современной Курской области, за период Великой Отечественной войны. Следующее судебное разбирательство по делу пройдет 1 февраля.

По поручению генпрокурора России Игоря Краснова прокурор Курской области 1 ноября 2023 года направил в суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны на территории области. В 1941-1943 годы регион был оккупирован немецко-фашистскими войсками и их союзниками, действовало не менее 36 лагерей, в 19 из них содержали мирных жителей, в том числе женщин и детей. Места заключения в большинстве своем являлись фильтрационными пунктами, узников отправляли на тяжелые работы, морили голодом, подвергали издевательствам, убивали. Только в Курске было расстреляно и уничтожено более 2 тыс. человек, убито свыше 1 тыс. пациентов психиатрической больницы, от голода и эпидемий умерло более 10 тыс. человек, в результате полной ликвидации народного здравоохранения детская смертность увеличилась в 10 раз.

В Курской области оккупантами было сожжено 157 сел. Всего за период оккупации Курской области, в состав которой в годы войны также частично входили территории современной Белгородской области, немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками уничтожено более 703 тыс. мирных жителей и военнопленных, из них свыше 38,7 тыс. вывезено в Германию. Актуальный размер материального ущерба, причиненного региону, превышает 23 трлн рублей.