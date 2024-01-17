В Югре муниципальное предприятие выплатит 100 тыс. рублей ребенку после получения ожогов

Мальчик провалился в яму с кипятком

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 января. /ТАСС/. Управление городского хозяйства города Пыть-Яха Ханты-Мансийского автономного округа выплатит 100 тыс. рублей школьнику, который провалился в яму с кипятком и получил ожоги. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

"Прокуратура города Пыть-Яха провела проверку по факту получения термических ожогов несовершеннолетним. Прокурор города в интересах несовершеннолетнего направил в суд исковое заявление о компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования прокурора и постановил взыскать с муниципального предприятия денежные средства на сумму 100 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Ранее было возбуждено уголовное дело в отношении начальника тепловых сетей муниципального унитарного предприятия "Управление городского хозяйства" по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя), оно направлено в суд и находится на рассмотрении. Отмечается, что прокурор вынес представление в адрес руководителя предприятия, три виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

По данным прокуратуры, 12 сентября 2023 года 8-летний мальчик, направляясь в школу, упал в яму с кипятком, образовавшуюся в результате прорыва тепловых сетей и горячего водоснабжения в микрорайоне "Пионерный" в Пыть-Яхе, ребенок получил ожоги ног. ЧП произошло из-за отсутствия ограждения на территории прорыва теплосети, содержание и техническую эксплуатацию которой осуществляет муниципальное унитарное предприятие "Управление городского хозяйства".