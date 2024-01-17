В Петербурге на Крещение ожидается мороз до минус 9 градусов и усиление ветра

К празднику в городе будет оборудовано 22 купели в разных районах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Мороз до минус 9 градусов ожидается в Санкт-Петербурге ночь на 19 января, когда отмечается праздник Крещения. Днем в городе потеплеет до минус 5 градусов, но будет ветрено, сообщил на пресс-конференции главный синоптик города Александр Колесов.

"В этом году, конечно, повезло, потому что в прошлом году был побит экстремум температуры - плюс 5 [градусов] было в Крещение, что бывает нечасто. <...> Новый циклон завтра начинает определять погоду в Петербурге, продолжится его влияние и 19-го числа. Завтрашний день со снегопадами (подходит атмосферный фронт), с усилением ветра южного, юго-восточного направления на территории всего Санкт-Петербурга, конечно, будет вызывать такую некомфортную погоду, но повышение температуры воздуха продолжается, и оно будет заметно", - рассказал синоптик.

Температура воздуха к вечеру 19 января повысится до минус 7 - минус 9 градусов и в течение крещенской ночи продолжит повышаться. Максимальная температура в первой половине дня в пятницу составит минус 3 - минус 5 градусов, ожидается снег, отметил Колесов. "В этом году, кроме ветра, благоприятная погода для праздника", - отметил синоптик. Во второй половине дня 19 января начнется понижение температуры, и выходные будут холодными с температурой до минус 15-20 градусов.

Крещенские купели

По данным властей, к празднику в городе будет оборудовано 22 купели в разных районах города. Установление в Петербурге морозной погоды со второй половины ноября привело к тому, что сейчас на всей территории города образовался надежный лед. Его толщина в районе Литейного моста составляет 43 см, на Неве в районе Охты - 35 см, рассказал синоптик.

Для обеспечения безопасности тех, кто пожелает совершить омовение, у купелей будут дежурить спасатели. "Всего будет задействован 181 человек личного состава, 25 единиц техники и 4 судна особой конструкции", - отметил заместитель руководителя территориального органа ГУ МЧС России по Петербургу Виктор Колесов. Также будут дежурить медики, добровольцы и сотрудники полиции.

Число оборудованных мест для купания в Крещение Ленинградской области планируют увеличить, по сравнению с прошлым годом. Ожидается, что в этом году будут действовать 42 купели, сообщил заместитель председателя комитета правопорядка и безопасности региона, начальник департамента по взаимодействию с органами военного управления, органами юстиции и судебными органами Михаил Крячек на пресс-конференции в ТАСС. В прошлом году планировалось оборудовать 31 место для купания, но в итоговый список вошли 27 адресов. Количество купелей еще может измениться и в этом году. Температура по всей территории Ленинградской области в ночь на 19 января ожидается от минус 7 до- минус 12 градусов, сообщил Колесов.

Праздник Крещения Господня отмечается 19 января. Он называется также Богоявлением, так как, согласно Евангелию, в момент крещения Иисуса в водах Иордана Бог был явлен в трех своих ипостасях - Отца, Сына и Святого Духа. По древней традиции, великое освящение воды в храмах совершается дважды: в Крещенский сочельник, 18 января, и в сам праздник, 19 января.