В Псковской области число заражений ковидом за неделю выросло в 1,5 раза

В регионе выявили 94 случая, сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора

ПСКОВ, 17 января. /ТАСС/. Число заражений коронавирусом на территории Псковской области за последнюю неделю увеличилось в 1,5 раза. В регионе выявлено 94 случая этой инфекции. Об этом сообщила пресс-служба областного управления Роспотребнадзора.

"В Псковской области зарегистрировано 94 случая новой коронавирусной инфекции. Показатель заболеваемости - 15,99 на 100 тыс. населения. Ситуация по заболеваемости <...> остается на контроле управления Роспотребнадзора по Псковской области", - отмечается в сообщении. Неделю назад представители ведомства сообщили о выявлении в регионе 61 случая коронавирусной инфекции.

В пресс-службе также рекомендовали жителям региона избегать контактов с теми, у кого есть признаки заболевания, реже посещать места скопления людей и использовать маску в таких местах.