На востоке Татарстана за двое суток выпало 128% от месячной нормы осадков

В ГУ МЧС по региону ранее сообщали, что 17 января ожидаются ветер порывами до 25 - 27 м/с, метель и сильный снег

КАЗАНЬ, 17 января. /ТАСС/. На востоке Татарстана из-за циклона за двое суток выпало 128% от месячной нормы осадков. При этом в Казани - 17% от месячной нормы, рассказал начальник Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана Сергей Захаров на заседании республиканского комитета по чрезвычайным ситуациям.

Циклон, продолжающийся с 16 января принес сильный ветер (до 25-27 м/с), метель и снегопад в регионы Поволжья, наибольший удар стихии пришелся по Татарстану, Ульяновской области, Чувашии. По данным Росавиации, восемь самолетов, летевшие в Казань, из-за сильного снега и метели ушли на запасные аэродромы, на прилет и вылет в столице Татарстана задерживаются более 40 рейсов. Введено временное ограничение движения на все виды транспорта на автодороге М-12 "Восток".

"Характер погоды с 15 числа в республике определяется арктическими циклонами, сильными осадками, метелью, ухудшением видимости усилением ветра до 15-20 метров в секунду. За этот период в Казани выпало 17% осадков от месячной нормы, в республике от 33% до 78% месячной нормы, на востоке республики от 82% до 128%. Вчера было объявлено штормовое предупреждение, оно действует до конца сегодняшнего дня", - сообщил Захаров.

Ранее в ГУ МЧС по Республике Татарстан сообщали, что в регионе 17 января ожидаются ветер порывами до 25 - 27 м/с, метель и сильный снег.

Захаров отметил, что 19-21 января Татарстан снова подвергнется атаке непогоды. "Завтра будет небольшой перерыв, местами небольшой снег, днем без существенных осадков <...>19 числа - ночь без существенных осадков, утром и днем мокрый снег, местами метель. Ветер порывами 15-20 метров в секунду. 20 числа - сильный мокрый снег до 17 мм, метель, ветер 15-20 метров в секунду, есть вероятность образования гололеда", - рассказал он.

21 января в регионе ожидается сильный мокрый снег, метель, днем - слабый снегопад. "По прогнозу, с 19 до 21 ожидается выпадение порядка 60-70% осадков от месячной нормы", - добавил Захаров.

План "Буран"

В мэрии Казани сообщили, что в городе объявили план "Буран". К уборке дорог от снега привлекают 800 единиц спецтехники. За прошедшие сутки в городе выпало 11% осадков от месячной нормы, вывезено свыше 12 тыс. тонн снега, говорится в Telegram-канале мэрии.

Отмечается, что дорожные службы города продолжают работу в усиленном режиме. Основной упор делается на расчистку магистральных дорог, остановочных карманов и тротуаров. "Помимо уборки дорог в течение дня проводятся работы по очистке дворов и кровель жилых домов. Этим занимались 1390 дворников и 123 единицы спецтехники", - говорится в сообщении.

МУП "Метроэлектротранс" сообщил, что в связи с погодными условиями и плотным пассажиропотоком в Казанском метрополитене на линию выведены дополнительные составы