В 12 муниципалитетах Оренбуржья из-за непогоды нарушено транспортное сообщение

ГУ МЧС по региону переведено в режим повышенной готовности

ТАСС, 17 января. Транспортное сообщение нарушено в 12 муниципальных образованиях Оренбургской области после перекрытия движения по участкам трасс из-за непогоды. В связи с этим ГУ МЧС России по Оренбургской области переведено в режим повышенной готовности, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями, а именно сильным ветром, метелью и ограниченной видимостью, на территории региона прекращено движение на ряде участков автомобильных дорог. Перекрытия затронули 12 муниципальных образований: Первомайский, Северный, Бузулукский, Тоцкий, Новосергиевский, Переволоцкий, Оренбургский, Шарлыкский и Октябрьский районы, город Бузулук, Сорочинский городской округ, Абдулинский городской округ", - говорится в сообщении.

Движение перекрыто на участках трасс М-5 "Урал", А-300, Р-239, Р-240. Кроме того, ограничения ввели на участках автодорог Чебеньки - Троицкое, Бугульма - Уральск, а также на подъезде к селу Матвеевка от трассы Р-239.

"Главное управление МЧС России по Оренбургской области переведено в режим повышенной готовности", - сообщили в пресс-службе, добавив, что в связи с ситуацией проведено заседание рабочей группы, на пункт пропуска в Северном районе выехала оперативная группа главного управления.

В главке также сообщили, что на участке дороги М-5 "Урал" в Северном районе был обнаружен автобус с 11 пожилыми пассажирами, ехавшими домой после операций в Уфе. С учетом состояния здоровья пассажиров сотрудники МЧС сопроводили автобус по закрытому участку трассы от границы Башкирии до Самарской области.