ФОМ дал советы, как не стать жертвой телефонных мошенников

Руководитель группы "Финансовое поведение" Людмила Преснякова рекомендовала не вести телефонные разговоры с мошенниками и сразу же перезванивать в свой банк

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Руководитель группы "Финансовое поведение" Фонда "Общественное мнение" Людмила Преснякова рекомендовала не вести телефонные разговоры с мошенниками и сразу же перезванивать в свой банк. Такие рекомендации она высказала в интервью ТАСС на площадке Координационного центра правительства РФ на Международной выставке-форуме "Россия".

"Я думаю, что самый главный рецепт, когда мошенники звонят и представляются, к примеру, сотрудниками полиции, сразу же класть трубку и перезванивать в свой банк. Лучше всего не продолжать эти разговоры, так как это опасно, лучше сразу вешать трубку", - сказала она.

Преснякова отметила, что сейчас очень много цифрового мошенничества, но по-прежнему наиболее опасными остаются телефонные мошенники, которые звонят людям.

"Раньше они представлялись сотрудниками службы безопасности банка, а сейчас - офицерами полиции. Потом начинают давить на человека, сообщая, что его деньги в опасности и нужно очень срочно предпринять действия, чтобы их спасти. Они нас погружают в ситуацию дефицита времени, испуга, подчинение авторитету власти. Выключается критическое мышление и люди начинают предпринимать действия, которые в здравом уме они никогда в жизни не совершат", - рассказала она.

О форуме

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.