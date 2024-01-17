Волонтеры отправятся с экоэкспедициями в село Мыс Каменный и парк "Ингилор" в 2024 году

Мероприятия состоятся летом

ТАСС, 17 января. Волонтеры "Зеленой Арктики" в 2024 году проведут две экспедиции - в село Мыс Каменный и природный парк "Ингилор" - для расчистки территорий и проведения просветительских мероприятий для местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

"Волонтеры Зеленой Арктики отправятся с экспедициями в Мыс Каменный и природный парк Ингилор. В этом году организация проведет пять мероприятий по расчистке арктических территорий и экопросвещению", - говорится в сообщении.

Мероприятия пройдут летом, в них примут участие около 20 волонтеров, заявки начнут принимать в марте, а подготовка добровольцев закончится в мае. Во время экспедиции в Мыс Каменный, которая будет длиться две недели, добровольцы займутся очисткой захламленных территорий, демонтажем ветхих построек и экопросвещением местных жителей. На территории природного парка "Ингилор" так же планируется демонтаж ветхих строений, сбор твердых бытовых отходов.

В 2024 году продолжится реализация просветительского регионального проекта "Экология внутри", в 2023 году в рамках проекта убрали 250 тонн крупногабаритного мусора и расчистили 45 га территории. В мероприятиях приняли участие 200 подростков из 10 муниципальных образований.

С 2012 года волонтеры "Зеленой Арктики" при поддержке правительства региона и компании "Газпром нефть" проводят экологические экспедиции по уборке арктических островов. За 10 лет было проведено 20 экспедиций, силами 400 добровольцев убрано 2 518 тонн металлолома, полностью очищены острова Белый и Вилькицкого.