"Автодор" отменит плату за проезд по временно перекрытым участкам трассы М-12

Как сообщили в госкомпании, в настоящее время более 40 единиц уборочной техники ведут расчистку дорожного полотна для возобновления движения по трассе

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. "Автодор" отменит плату за проезд для пользователей, оказавшихся на перекрытых из-за непогоды участках трассы М-12. Об этом говорится в сообщается в Telegram-канале госкомпании "Автодор".

"Оплата за временно перекрытые участки М-12 пользователям, попавшим в указанные ограничения, составит 0 руб. Сейчас более 40 единиц уборочной техники ведут расчистку дорожного полотна для возобновления движения по трассе", - говорится в сообщении.

Ранее из-за сильной метели временно было закрыто движение по М-12 "Восток" на участке 684 - 836 км (от Канаша до Шали). Как отмечали в "Автодоре", водителям, оказавшимся на указанном участке, аварийные комиссары совместно с МЧС предоставляют необходимую помощь. Эксплуатирующей организацией ведутся работы по ликвидации последствий стихии, задействована тяжелая техника.

Трасса М-12 "Восток" связывает Москву и Казань, проходит через территории Московской, Владимирской и Нижегородской областей, а также Чувашской Республики и Татарстана.