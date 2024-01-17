Попова сообщила, что в России пройден пик заболеваемости ковидом

По словам главы Роспотребнадзора, необходимости в массовой вакцинации нет

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в России в настоящее время пройден, поэтому необходимости в массовой вакцинации нет. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день в РФ мы преодолели пик волны ковида, подъем, и на сегодняшний день <…> массовой вакцинации мы не предлагаем", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия-24".

При этом Попова отметила, что врач в индивидуальном порядке может назначить человеку вакцинацию от ковида. В частности, лицам из групп риска по тяжелому течению заболевания. "Но массовую иммунизацию Российская Федерация не проводит. <…> Да, у нас был подъем, но он уже по классике сезонного заболевания ушел, и сегодня заболеваемость есть, но она не имеет свойства эпидемического распространения. Уже сегодня ковид уступил место респираторным вирусам и гриппу. Сегодня здесь заболеваемость значимо больше, чем заболеваемость ковидом", - сказала глава ведомства.

Говоря о лечении Попова отметила, что очень важно, чтобы была правильно определена инфекция - коронавирус это или грипп. "Потому что схема лечения разная. Еще и поэтому нужно обратиться за медицинской помощью, чтобы назначено было правильное лечение. И против сегодняшнего варианта гриппа H3N2 есть свое лекарство, и против сегодняшнего варианта коронавируса нового есть свое лекарство, и чем раньше оно начинает использоваться, тем легче дальше течет болезнь", - пояснила она, добавив, что коронавирус продолжает мутировать, но в сторону большей заразности.