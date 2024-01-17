Суд в Грозном перенес заседание по делу Никиты Журавеля на 29 января

Ожидается, что он будет давать показания

ГРОЗНЫЙ, 17 января. /ТАСС/. Висаитовский районный суд Грозного отложил рассмотрение дела в отношении Никиты Журавеля на 29 января, передает корреспондент ТАСС.

"Назначить [заседание] на 29 января, понедельник", - огласил судья. 17 января в суде огласили показания двух свидетелей обвинения и частично исследовали письменные материалы. Ожидается, что на следующем заседании Журавель будет давать показания.

Ранее в качестве потерпевших по делу Журавеля выступили 13 имамов грозненских мечетей. Журавеля обвиняют по двум статьям УК РФ: об оскорблении чувств верующих, совершенном в местах, предназначенных для богослужений и проведения религиозных обрядов, а также о хулиганстве по мотивам религиозной ненависти, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Журавель был задержан в мае в Волгограде. В ходе допроса молодой человек утверждал, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело было передано для расследования в следственное управление СК РФ по Чеченской Республике. Позже его доставили в СИЗО Грозного.