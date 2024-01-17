В Башкирии из-за метели перекрыли участки пяти федеральных трасс

Для автобусов и грузового транспорта закрыли три участка трассы Р-240

УФА, 17 января. /ТАСС/. Участки пяти федеральных трасс в Башкирии закрыты для движения транспорта из-за непогоды, сообщили ТАСС в пресс-службе Федерального дорожного агентства.

"Для всех видов транспорта закрыты: М-7 "Волга" км 1169+910 (граница с Республикой Татарстан) - км 1270 (населенный пункт Кушнаренково) в Башкирии. М-5 "Урал" км 1194+500 (населенный пункт Северное, Оренбургская область) - 1 370 (Буздяк, Башкирия); км 1 370 - км 1 456 (транспортная развязка в городе Уфе) в Башкирии. Р-240 км 27 (Булгаково) - км 112 (Стерлитамак); км 206 (обход города Мелеуз) - км 280+941 (населенный пункт Старомурапталово) в Башкирии", - сказано в сообщении.

Кроме того, для автобусов и грузового транспорта закрыты три участка трассы Р-240 в Башкирии. В работах по снегоочистке федеральных трасс в Республике Башкортостан и Оренбургской области задействовано 153 единицы техники, добавили в пресс-службе.